Splice Plate

Plate Splice kreću se od $124,375 ukupne kompenzacije godišnje za Финансијски Аналитичар na nižem nivou do $251,250 za Бизнис Девелопмент na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Splice. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $139K
Продукт Менаџер
Median $160K
Бизнис Девелопмент
$251K

Финансијски Аналитичар
$124K
Маркетинг
$235K
Продукт Дизајнер
$220K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Splice je Бизнис Девелопмент at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $251,250. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Splice je $190,072.

