Splash Financial Plate

Plate Splash Financial kreću se od $180,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењеринг Менаџер na nižem nivou do $240,000 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Splash Financial. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $240K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $180K
Информациони Технолог (ИТ)
$221K

Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Splash Financial je Софтверски Инжењер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $240,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Splash Financial je $221,100.

