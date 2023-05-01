Direktorijum kompanija
Spire Global Plate

Plate Spire Global kreću se od $94,186 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $166,165 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Spire Global. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Контролс Инжењер
$108K
Софтверски Инжењер
$94.2K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$143K

Технички Програм Менаџер
$166K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Spire Global je Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $166,165. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Spire Global je $125,494.

