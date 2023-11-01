Direktorijum kompanija
Spiral Scout
Spiral Scout Plate

Plate Spiral Scout kreću se od $59,405 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $107,185 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Spiral Scout. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Бизнис Аналитичар
$59.4K
Пројект Менаџер
$61.5K
Софтверски Инжењер
$107K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Spiral Scout je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $107,185. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Spiral Scout je $61,511.

Drugi resursi