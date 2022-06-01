Direktorijum kompanija
SPINS
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

SPINS Plate

Plate SPINS kreću se od $54,725 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $201,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u SPINS. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Продукт Менаџер
Median $120K
Дата Аналитичар
$54.7K
Финансијски Аналитичар
$84.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Софтверски Инжењер
$91.8K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$201K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u SPINS je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SPINS je $91,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za SPINS

Srodne kompanije

  • LEK
  • Genesys
  • Idexcel
  • J.D. Power
  • Propeller
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi