Direktorijum kompanija
Solarisbank
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Berlin Metropolitan Region

Solarisbank Softverski Inženjer Plate u Berlin Metropolitan Region

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Berlin Metropolitan Region u Solarisbank iznosi €83.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Solarisbank. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Ukupno godišnje
€83.5K
Nivo
Triangle 1
Osnovna plata
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Solarisbank in Berlin Metropolitan Region iznosi €118,233 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Solarisbank za Softverski Inženjer poziciju in Berlin Metropolitan Region je €79,948.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Solarisbank

Srodne kompanije

  • Wolters Kluwer
  • AffiniPay
  • StashAway
  • Avaloq
  • Fenergo
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi