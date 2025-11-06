Direktorijum kompanija
SoftServe
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Warsaw Metropolitan Area

SoftServe Softverski Inženjer Plate u Warsaw Metropolitan Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Warsaw Metropolitan Area u SoftServe kreće se od PLN 140K po year za L2 do PLN 272K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 265K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SoftServe. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u SoftServe?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

DevOps inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u SoftServe in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 340,787 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SoftServe za Softverski Inženjer poziciju in Warsaw Metropolitan Area je PLN 264,772.

