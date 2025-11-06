Direktorijum kompanija
SoftServe Softverski Inženjer Plate u Ukraine

Softverski Inženjer kompenzacija in Ukraine u SoftServe kreće se od UAH 419K po year za L1 do UAH 2.74M po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in Ukraine iznosi UAH 2.13M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SoftServe. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Block logo
+UAH 2.42M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 835K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 918K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u SoftServe?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

DevOps inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u SoftServe in Ukraine iznosi UAH 3,506,580 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SoftServe za Softverski Inženjer poziciju in Ukraine je UAH 2,128,995.

