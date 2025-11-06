Softverski Inženjer kompenzacija in Ukraine u SoftServe kreće se od UAH 419K po year za L1 do UAH 2.74M po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in Ukraine iznosi UAH 2.13M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SoftServe. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
