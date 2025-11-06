Direktorijum kompanija
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Mexico

SoftServe Softverski Inženjer Plate u Mexico

Softverski Inženjer kompenzacija in Mexico u SoftServe kreće se od MX$710K po year za L2 do MX$891K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in Mexico iznosi MX$657K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SoftServe. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Prikaži 1 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u SoftServe?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

DevOps inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u SoftServe in Mexico iznosi MXMX$26,187,808 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SoftServe za Softverski Inženjer poziciju in Mexico je MXMX$18,847,734.

