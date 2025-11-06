Direktorijum kompanija
SoftServe
  • Lviv Metropolitan Area

SoftServe Softverski Inženjer Plate u Lviv Metropolitan Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Lviv Metropolitan Area u SoftServe kreće se od UAH 551K po year za L1 do UAH 2.14M po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Lviv Metropolitan Area iznosi UAH 2M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SoftServe. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u SoftServe?

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

DevOps inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u SoftServe in Lviv Metropolitan Area iznosi UAH 3,130,875 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SoftServe za Softverski Inženjer poziciju in Lviv Metropolitan Area je UAH 2,003,760.

