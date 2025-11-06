Softverski Inženjer kompenzacija in Lviv Metropolitan Area u SoftServe kreće se od UAH 551K po year za L1 do UAH 2.14M po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Lviv Metropolitan Area iznosi UAH 2M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SoftServe. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
