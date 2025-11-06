Softverski Inženjer kompenzacija in Krakow Metropolitan Area u SoftServe kreće se od PLN 191K po year za L2 do PLN 309K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Krakow Metropolitan Area iznosi PLN 246K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SoftServe. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
