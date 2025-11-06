Direktorijum kompanija
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
SoftServe Softverski Inženjer Plate u Colombia

Softverski Inženjer kompenzacija in Colombia u SoftServe iznosi COP 167.9M po year za L2. Medijana year kompenzacionog paketa in Colombia iznosi COP 201.06M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SoftServe. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Prikaži 1 Više nivoa
Block logo
+COP 236.11M
Robinhood logo
+COP 362.31M
Stripe logo
+COP 81.42M
Datadog logo
+COP 142.48M
Verily logo
+COP 89.56M
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u SoftServe?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

DevOps inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u SoftServe in Colombia iznosi COP 221,568,858 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SoftServe za Softverski Inženjer poziciju in Colombia je COP 201,063,823.

