SoftServe Softverski Inženjer Plate u Bulgaria

Softverski Inženjer kompenzacija in Bulgaria u SoftServe kreće se od BGN 59.2K po year za L2 do BGN 61.7K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in Bulgaria iznosi BGN 57.7K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SoftServe. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Block logo
+BGN 99.3K
Robinhood logo
+BGN 152K
Stripe logo
+BGN 34.2K
Datadog logo
+BGN 59.9K
Verily logo
+BGN 37.7K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u SoftServe?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

DevOps inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u SoftServe in Bulgaria iznosi BGN 128,877 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SoftServe za Softverski Inženjer poziciju in Bulgaria je BGN 61,632.

Drugi resursi