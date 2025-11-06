Direktorijum kompanija
SoftServe
  • Plate
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plate

  • Poland

SoftServe Poslovni Analitičar Plate u Poland

Poslovni Analitičar kompenzacija in Poland u SoftServe iznosi PLN 208K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Poland iznosi PLN 211K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SoftServe. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 208K
PLN 208K
PLN 0
PLN 0
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.1K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u SoftServe?

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u SoftServe in Poland iznosi PLN 291,583 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SoftServe za Poslovni Analitičar poziciju in Poland je PLN 206,117.

