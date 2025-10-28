Direktorijum kompanija
Softeq
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Softeq Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Poland u Softeq iznosi PLN 214K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Softeq. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Medijanski paket
company icon
Softeq
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 214K
Nivo
-
Osnovna plata
PLN 214K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Softeq in Poland iznosi PLN 265,392 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Softeq za Softverski Inženjer poziciju in Poland je PLN 185,774.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Softeq

Srodne kompanije

  • Stripe
  • Databricks
  • Google
  • DoorDash
  • Apple
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi