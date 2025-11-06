Direktorijum kompanija
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Tokyo Area u SoftBank iznosi ¥5.88M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SoftBank. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Ukupno godišnje
¥5.88M
Nivo
L3
Osnovna plata
¥3.34M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.53M
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
4 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u SoftBank in Greater Tokyo Area iznosi ¥14,526,692 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SoftBank za Softverski Inženjer poziciju in Greater Tokyo Area je ¥3,563,208.

