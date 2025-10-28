Direktorijum kompanija
Societe Generale
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

Societe Generale Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in India u Societe Generale kreće se od ₹6.62M po year za L3 do ₹6.93M po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹5M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Societe Generale. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 3 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Societe Generale?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Societe Generale in India iznosi ₹14,008,999 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Societe Generale za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in India je ₹4,369,062.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Societe Generale

Srodne kompanije

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi