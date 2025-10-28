Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in India u Societe Generale kreće se od ₹6.62M po year za L3 do ₹6.93M po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹5M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Societe Generale. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
