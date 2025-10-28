Direktorijum kompanija
Societe Generale
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

Societe Generale Menadžer Proizvoda Plate

Menadžer Proizvoda kompenzacija in India u Societe Generale kreće se od ₹4.93M po year za L4 do ₹4.6M po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹4.5M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Societe Generale. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Prikaži 3 Više nivoa
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Societe Generale?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Proizvoda ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Societe Generale in India iznosi ₹5,730,145 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Societe Generale za Menadžer Proizvoda poziciju in India je ₹4,636,968.

