Finansijski Analitičar kompenzacija in United States u Societe Generale iznosi $250K po year za L2. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $250K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Societe Generale. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***