  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

Societe Generale Naučnik Podataka Plate

Naučnik Podataka kompenzacija in France u Societe Generale kreće se od €41.3K po year za L1 do €31.1K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in France iznosi €44.5K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Societe Generale. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Prikaži 3 Više nivoa
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u Societe Generale?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Societe Generale in France iznosi €51,982 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Societe Generale za Naučnik Podataka poziciju in France je €39,882.

