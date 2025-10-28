Direktorijum kompanija
Societe Generale
  • Plate
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plate

Societe Generale Poslovni Analitičar Plate

Poslovni Analitičar kompenzacija in India u Societe Generale iznosi ₹2.68M po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.8M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Societe Generale. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u Societe Generale?

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Societe Generale in India iznosi ₹3,555,332 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Societe Generale za Poslovni Analitičar poziciju in India je ₹1,795,167.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Societe Generale

