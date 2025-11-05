Snap Softverski Inženjer Plate u Greater Seattle Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Seattle Area u Snap kreće se od $201K po year za L3 do $690K po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Seattle Area iznosi $430K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Snap. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus L3 Software Engineer ( Početni nivo ) $201K $141K $55.5K $4.7K L4 $394K $197K $195K $2K L5 $580K $258K $302K $19.1K L6 Staff Software Engineer $678K $278K $386K $14K Prikaži 4 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 Alternativni 3 100 % GOD 1 Tip akcija RSU U kompaniji Snap, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja: 100 % stiče se u 1st - GOD ( 8.33 % mesečno ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % GOD 1 33.3 % GOD 2 33.3 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33.3 % stiče se u 1st - GOD ( 2.77 % mesečno )

33.3 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.77 % mesečno )

33.3 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.77 % mesečno ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Snap, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % GOD 1 33 % GOD 2 13 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 54 % stiče se u 1st - GOD ( 4.50 % mesečno )

33 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.75 % mesečno )

13 % stiče se u 3rd - GOD ( 1.08 % mesečno ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Koji je raspored vest schedule u Snap ?

