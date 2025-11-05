Direktorijum kompanija
Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Los Angeles Area u Snap kreće se od $199K po year za L3 do $816K po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Los Angeles Area iznosi $373K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Snap. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
Software Engineer(Početni nivo)
$199K
$143K
$55K
$1K
L4
$377K
$189K
$187K
$0
L5
$554K
$254K
$300K
$0
L6
Staff Software Engineer
$653K
$261K
$384K
$8.2K
Prikaži 4 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Unlock by Adding Your Salary!

Plate za praksu

Raspored sticanja

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (8.33% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (2.77% mesečno)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (2.77% mesečno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (2.77% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

GOD 1

33%

GOD 2

13%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 54% stiče se u 1st-GOD (4.50% mesečno)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (2.75% mesečno)

  • 13% stiče se u 3rd-GOD (1.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Snap in Greater Los Angeles Area iznosi $815,556 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Snap za Softverski Inženjer poziciju in Greater Los Angeles Area je $385,000.

