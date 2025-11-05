Direktorijum kompanija
Snap Prodaja Plate u Greater London Area

Medijana Prodaja kompenzacionog paketa in Greater London Area u Snap iznosi £110K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Snap. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£76.6K
Nivo
L4
Osnovna plata
£67.2K
Stock (/yr)
£9.4K
Bonus
£0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Snap?
Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (8.33% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (2.77% mesečno)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (2.77% mesečno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (2.77% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

GOD 1

33%

GOD 2

13%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 54% stiče se u 1st-GOD (4.50% mesečno)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (2.75% mesečno)

  • 13% stiče se u 3rd-GOD (1.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Uključeni Nazivi

Izvršni direktor naloga

Menadžer naloga

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Snap in Greater London Area iznosi £201,890 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Snap za Prodaja poziciju in Greater London Area je £76,617.

