Menadžer Proizvoda kompenzacija in San Francisco Bay Area u Snap kreće se od $439K po year za L4 do $638K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $487K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Snap. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$439K
$211K
$228K
$0
L5
$607K
$256K
$332K
$20K
L6
$638K
$258K
$380K
$0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
100%
GOD 1
U kompaniji Snap, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:
100% stiče se u 1st-GOD (8.33% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (2.77% mesečno)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (2.77% mesečno)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (2.77% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Snap, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
GOD 1
33%
GOD 2
13%
GOD 3
U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
54% stiče se u 1st-GOD (4.50% mesečno)
33% stiče se u 2nd-GOD (2.75% mesečno)
13% stiče se u 3rd-GOD (1.08% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff