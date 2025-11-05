Direktorijum kompanija
Snap
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plate

  • Greater Los Angeles Area

Snap Analitičar Podataka Plate u Greater Los Angeles Area

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in Greater Los Angeles Area u Snap kreće se od $130K do $190K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Snap. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$150K - $171K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$130K$150K$171K$190K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Analitičar Podataka prijavas u Snap da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (8.33% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (2.77% mesečno)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (2.77% mesečno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (2.77% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

GOD 1

33%

GOD 2

13%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 54% stiče se u 1st-GOD (4.50% mesečno)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (2.75% mesečno)

  • 13% stiče se u 3rd-GOD (1.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Analitičar Podataka ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Snap in Greater Los Angeles Area iznosi $189,980 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Snap za Analitičar Podataka poziciju in Greater Los Angeles Area je $130,410.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Snap

Srodne kompanije

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi