Softverski Inženjer kompenzacija in Pittsburgh Area u Smith+Nephew iznosi $126K po year za Software Engineer 2. Medijana year kompenzacionog paketa in Pittsburgh Area iznosi $125K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Smith+Nephew. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
Plate nisu pronađene
