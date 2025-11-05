Direktorijum kompanija
Smith+Nephew
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Pittsburgh Area

Smith+Nephew Softverski Inženjer Plate u Pittsburgh Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Pittsburgh Area u Smith+Nephew iznosi $126K po year za Software Engineer 2. Medijana year kompenzacionog paketa in Pittsburgh Area iznosi $125K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Smith+Nephew. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 3 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Pogledaj otvorene poslove
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Smith+Nephew in Pittsburgh Area iznosi $170,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Smith+Nephew za Softverski Inženjer poziciju in Pittsburgh Area je $127,000.

