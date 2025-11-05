Softverski Inženjer kompenzacija in Minneapolis-St. Paul Area u SmartThings kreće se od $109K po year za Software Engineer do $192K po year za Staff Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Minneapolis-St. Paul Area iznosi $151K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SmartThings. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
Plate nisu pronađene
