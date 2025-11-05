Direktorijum kompanija
SmartThings
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Minneapolis-St. Paul Area

SmartThings Softverski Inženjer Plate u Minneapolis-St. Paul Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Minneapolis-St. Paul Area u SmartThings kreće se od $109K po year za Software Engineer do $192K po year za Staff Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Minneapolis-St. Paul Area iznosi $151K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SmartThings. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u SmartThings?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area iznosi $245,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SmartThings za Softverski Inženjer poziciju in Minneapolis-St. Paul Area je $150,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za SmartThings

Srodne kompanije

  • Magic Leap
  • Collective Health
  • Turo
  • Evernote
  • Pocket Gems
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi