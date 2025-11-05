Direktorijum kompanija
Smartsheet
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • United Kingdom

Smartsheet Softverski Inženjer Plate u United Kingdom

Softverski Inženjer kompenzacija in United Kingdom u Smartsheet kreće se od £63K po year za SE I do £160K po year za Senior SE II. Medijana year kompenzacionog paketa in United Kingdom iznosi £82K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Smartsheet. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SE I
(Početni nivo)
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.8K
£52.9K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.1K
£26.3K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.1K
£72.9K
£6.2K
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Smartsheet, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Smartsheet, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (8.25% kvartalno)

  • 34% stiče se u 3rd-GOD (8.50% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Smartsheet in United Kingdom iznosi £180,880 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Smartsheet za Softverski Inženjer poziciju in United Kingdom je £75,363.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Smartsheet

Srodne kompanije

  • Verily
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi