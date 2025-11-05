Softverski Inženjer kompenzacija in Greater London Area u Smartsheet kreće se od £63K po year za SE I do £77.4K po year za SE II. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater London Area iznosi £63.8K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Smartsheet. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SE I
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£77.4K
£56.4K
£18.4K
£2.6K
Senior SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior SE II
£ --
£ --
£ --
£ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Smartsheet, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
33%
GOD 1
33%
GOD 2
34%
GOD 3
U kompaniji Smartsheet, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (8.25% kvartalno)
34% stiče se u 3rd-GOD (8.50% kvartalno)