Smartsheet Softverski Inženjer Plate u Greater Bengaluru

Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Bengaluru u Smartsheet iznosi ₹5.48M po year za Senior SE I. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹5.08M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Smartsheet. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

+ ₹5.01M + ₹7.69M + ₹1.73M + ₹3.02M + ₹1.9M Don't get lowballed

Najnoviji podaci o platama

​ Филтер табеле Pretplati se Додај Додај накнаду Додај накнаду

Kompanija Lokacija | Datum Naziv nivoa Oznaka Godine iskustva Ukupno / U kompaniji Ukupna kompenzacija ( INR ) Osnova | Akcije (god) | Bonus Plate nisu pronađene Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Regrutacija? Napravi interaktivnu ponudu

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Smartsheet, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 6.25 % kvartalno ) 33 % GOD 1 33 % GOD 2 34 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Smartsheet, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33 % stiče se u 1st - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stiče se u 2nd - GOD ( 8.25 % kvartalno )

34 % stiče se u 3rd - GOD ( 8.50 % kvartalno )

Koji je raspored vest schedule u Smartsheet ?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude . Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više → Unesite svoju email adresu Unesite svoju email adresu Pretplatite se Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi Pošaljite Novi Naziv