Smartsheet Marketing Plate u Greater Seattle Area

Medijana Marketing kompenzacionog paketa in Greater Seattle Area u Smartsheet iznosi $180K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Smartsheet. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Smartsheet
Marketing Director
Bellevue, WA
Ukupno godišnje
$180K
Nivo
9
Osnovna plata
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Smartsheet, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Smartsheet, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (8.25% kvartalno)

  • 34% stiče se u 3rd-GOD (8.50% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u Smartsheet in Greater Seattle Area iznosi $358,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Smartsheet za Marketing poziciju in Greater Seattle Area je $187,500.

