Каталог Компанија
SmartRecruiters
Радите овде? Затражите своју компанију

SmartRecruiters Плате

Распон плата SmartRecruiters је од $42,339 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $118,854 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније SmartRecruiters. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $42.3K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $119K
Naučnik podataka
$64.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dizajner proizvoda
$53K
Menadžer dizajna proizvoda
$103K
Menadžer proizvoda
$94.9K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Den högst betalande rollen som rapporterats på SmartRecruiters är Menadžer softverskog inženjerstva med en årlig total kompensation på $118,854. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på SmartRecruiters är $79,860.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за SmartRecruiters

Повезане компаније

  • HackerRank
  • Experis
  • Checkfront
  • Joveo
  • Alpaca
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси