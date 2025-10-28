Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in United States u Sleep Number kreće se od $100K do $140K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sleep Number. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U kompaniji Sleep Number, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)