Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in United States u Sleep Number kreće se od $100K do $140K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sleep Number. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$109K - $126K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$100K$109K$126K$140K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Don't get lowballed

Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Sleep Number, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Sleep Number in United States iznosi $140,420 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sleep Number za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $100,300.

