Slalom Build Arhitekta Rešenja Plate u Greater Chicago Area

Medijana Arhitekta Rešenja kompenzacionog paketa in Greater Chicago Area u Slalom Build iznosi $147K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Slalom Build. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Ukupno godišnje
$147K
Nivo
L4
Osnovna plata
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Slalom Build?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta Rešenja poziciju u Slalom Build in Greater Chicago Area iznosi $189,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Slalom Build za Arhitekta Rešenja poziciju in Greater Chicago Area je $160,000.

