Direktorijum kompanija
Slalom Build
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Arhitekta Rešenja

  • Sve Arhitekta Rešenja plate

  • Canada

Slalom Build Arhitekta Rešenja Plate u Canada

Medijana Arhitekta Rešenja kompenzacionog paketa in Canada u Slalom Build iznosi CA$143K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Slalom Build. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$143K
Nivo
L5
Osnovna plata
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$2K
Godine u kompaniji
7 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Slalom Build?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Arhitekta Rešenja ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta Rešenja poziciju u Slalom Build in Canada iznosi CA$176,921 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Slalom Build za Arhitekta Rešenja poziciju in Canada je CA$166,102.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Slalom Build

Srodne kompanije

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi