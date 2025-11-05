Direktorijum kompanija
Slalom Build
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Greater Toronto Area

Slalom Build Softverski Inženjer Plate u Greater Toronto Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Toronto Area u Slalom Build kreće se od CA$98.9K po year za Engineer do CA$129K po year za Senior Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area iznosi CA$108K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Slalom Build. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Engineer
(Početni nivo)
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Prikaži 4 Više nivoa
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Slalom Build?

Uključeni Nazivi

Ful-stek softverski inženjer

Inženjer podataka

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Slalom Build in Greater Toronto Area iznosi CA$128,634 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Slalom Build za Softverski Inženjer poziciju in Greater Toronto Area je CA$104,146.

