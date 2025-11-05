Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Chicago Area u Slalom Build kreće se od $97.4K po year za Engineer do $189K po year za Senior Architect. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Chicago Area iznosi $140K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Slalom Build. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
