Softverski Inženjer kompenzacija in Canada u Slalom Build kreće se od CA$101K po year za Engineer do CA$139K po year za Architect. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$109K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Slalom Build. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
