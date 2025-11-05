Direktorijum kompanija
Skydio
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • San Francisco Bay Area

Skydio Softverski Inženjer Plate u San Francisco Bay Area

Softverski Inženjer kompenzacija in San Francisco Bay Area u Skydio iznosi $223K po year za Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $189K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Skydio. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
$223K
$165K
$58.3K
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Skydio, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Skydio, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Skydio in San Francisco Bay Area iznosi $328,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Skydio za Softverski Inženjer poziciju in San Francisco Bay Area je $200,000.

