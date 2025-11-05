Direktorijum kompanija
Skydio
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Mašinski Inženjer

  • Sve Mašinski Inženjer plate

  • San Francisco Bay Area

Skydio Mašinski Inženjer Plate u San Francisco Bay Area

Medijana Mašinski Inženjer kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area u Skydio iznosi $161K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Skydio. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Skydio
Manufacturing Test Engineer
San Mateo, CA
Ukupno godišnje
$161K
Nivo
Engineer
Osnovna plata
$135K
Stock (/yr)
$26.3K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Skydio, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Skydio, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Mašinski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Mašinski Inženjer poziciju u Skydio in San Francisco Bay Area iznosi $265,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Skydio za Mašinski Inženjer poziciju in San Francisco Bay Area je $161,325.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Skydio

Srodne kompanije

  • SmartThings
  • Owlet
  • Nextdoor
  • Riot Games
  • Magic Leap
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi