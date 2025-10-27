Direktorijum kompanija
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Israel u Skai iznosi ₪334K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Skai. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪334K
Nivo
L3
Osnovna plata
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Skai in Israel iznosi ₪509,197 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Skai za Softverski Inženjer poziciju in Israel je ₪380,236.

