SIX
SIX Analitičar Sajber Bezbednosti Plate

Medijana Analitičar Sajber Bezbednosti kompenzacionog paketa u SIX iznosi CHF 85.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SIX. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Ukupno godišnje
CHF 85.2K
Nivo
hidden
Osnovna plata
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.3K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju u SIX iznosi CHF 136,143 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SIX za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju je CHF 85,193.

