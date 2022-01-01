Direktorijum kompanija
Similarweb
Similarweb Plate

Plate Similarweb kreću se od $65,553 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $204,000 za Менаџмент Консултант na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Similarweb. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $111K

Inženjer podataka

Дата Сајентист
Median $112K
Продукт Менаџер
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дата Аналитичар
Median $65.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $133K
Бизнис Аналитичар
$76.1K
Графички Дизајнер
$96K
Менаџмент Консултант
$204K
Маркетинг
$77K
Продукт Дизајнер
$201K
Продаја
$96.1K
ЧПП

La compensació total anual mitjana reportada a Similarweb és $100,412.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Similarweb

