Signode
Signode Плате

Распон плата Signode је од $14,262 у годишњој укупној компензацији за Analitičar sajber bezbednosti на доњем крају до $119,207 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Signode. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Računovođa
$56.8K
Analitičar sajber bezbednosti
$14.3K
Arhitekta rešenja
$119K

Често постављана питања

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Signode είναι ο Arhitekta rešenja at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $119,207. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Signode είναι $56,769.

