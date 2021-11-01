Каталог Компанија
Sigmoid
Sigmoid Плате

Распон плата Sigmoid је од $22,403 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $70,369 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Sigmoid. Последње ажурирање: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $22.4K

Inženjer podataka

Naučnik podataka
Median $38.9K
Analitičar podataka
$23K

Menadžer nauke o podacima
$65.1K
Menadžer softverskog inženjerstva
$70.4K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Sigmoid је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $70,369. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Sigmoid је $38,939.

