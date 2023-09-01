Каталог Компанија
Sigma Software
Радите овде? Затражите своју компанију

Sigma Software Плате

Распон плата Sigma Software је од $8,358 у годишњој укупној компензацији за Regrutер на доњем крају до $89,550 за Građevinski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Sigma Software. Последње ажурирање: 8/22/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $79.9K

Backend softverski inženjer

Građevinski inženjer
$89.6K
Menadžer proizvoda
$72.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Regrutер
$8.4K
Arhitekta rešenja
$62.4K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Sigma Software је Građevinski inženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $89,550. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Sigma Software је $72,360.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Sigma Software

Повезане компаније

  • Apple
  • Spotify
  • Databricks
  • Dropbox
  • Uber
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси