Каталог Компанија
SiFive
Радите овде? Затражите своју компанију

SiFive Плате

Распон плата SiFive је од $61,777 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $198,990 за Elektroinženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније SiFive. Последње ажурирање: 8/22/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Hardverski inženjer
Median $79K
Softverski inženjer
Median $61.8K
Elektroinženjer
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tehnički pisac
$92.5K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
Options

У компанији SiFive, Options подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате питање? Питајте заједницу.

Посетите Levels.fyi заједницу за интеракцију са запосленима из различитих компанија, добијање савета о каријери и више.

Посетите сада!

Често постављана питања

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di SiFive ialah Elektroinženjer at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $198,990. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di SiFive ialah $85,747.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за SiFive

Повезане компаније

  • Mastercard
  • Jumio
  • DroneDeploy
  • Onit
  • Veritas Technologies
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси