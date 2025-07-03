Direktorijum kompanija
Siemens Plm Software
Siemens Plm Software Plate

Plate Siemens Plm Software kreću se od $45,792 ukupne kompenzacije godišnje za Хардверски Инжењер na nižem nivou do $221,100 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Siemens Plm Software. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $120K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Naučni istraživač

Хардверски Инжењер
$45.8K
Машински Инжењер
$65.3K

Продукт Менаџер
$221K
Програм Менаџер
$183K
Продаја
$159K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$204K
Солушн Архитекта
$164K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Siemens Plm Software je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $221,100. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Siemens Plm Software je $161,308.

