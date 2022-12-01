SHOPLINE Plate

Direktorijum kompanija
Plate SHOPLINE kreću se od $34,049 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $294,634 za Продукт Дизајнер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u SHOPLINE. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $41.2K
Продукт Дизајнер
$295K
Продукт Менаџер
$34K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u SHOPLINE je Продукт Дизајнер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $294,634. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SHOPLINE je $41,190.

